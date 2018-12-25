Сорвалось заседание по делу об изнасиловании дознавательницы

Адвокатов одного из подозреваемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы Павла Яромчука забыли предупредить о заседании суда о продлении его ареста. Об этом они сами рассказали « Московскому комсомольцу ».

Бывшего начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району Башкирии Яромчука, а также экс-начальников отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Эдуарда Матвеева Салавата Галиева арестовали до 31 декабря по подозрению в сексуальном насилии над 23-летней дознавательницей.

Ранее следствие по делу ходатайствовало о продлении ареста всем троим. Заседание о продлении ареста Яромчука должно было состояться накануне.

«Никого из адвокатов там не было. Видимо, без нас решили продлить арест Яромчуку», — рассказала его адвокат Валерия Посохова.

По ее словам, вчера утром за час до начала заседания ей позвонил следователь, сообщивший, когда заседание состоится. Однако присутствовать там юрист не смогла бы, так как находится в командировке в другом городе.

По словам второго адвоката Яромчука, Наиля Багаутдинова, о том, что заседание состоится и когда именно, знали лишь судья и следователь.