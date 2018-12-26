Кассирша в подмосковном супермаркете избила пенсионерку

В подмосковном Фрязино в одном из супермаркетов произошла потасовка между кассиршей и пенсионеркой.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», драка попала в объектив камеры одного из покупателей.

Ссора произошла из-за денег, а точнее из-за сдачи, которую кассирша недодала пожилой женщине. Обменявшись взаимными оскорблениями, женщины начали выяснять отношения на кулаках. «Победила» более молодая кассирша. В результате пенсионерка получила свою сдачу кулаком в лицо.

Опубликованное видео в соцсетях побудило дирекцию магазина провести внутреннюю проверку.

Новости происшествий: В Подмосковье сутенер расстрелял клиентов, заступившись за проститутку