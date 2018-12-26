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Кассирша в подмосковном супермаркете избила пенсионерку 

Свободная пресса + ещё 3 4 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
В подмосковном Фрязино в одном из супермаркетов произошла потасовка между кассиршей и пенсионеркой.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», драка попала в объектив камеры одного из покупателей.
Ссора произошла из-за денег, а точнее из-за сдачи, которую кассирша недодала пожилой женщине. Обменявшись взаимными оскорблениями, женщины начали выяснять отношения на кулаках. «Победила» более молодая кассирша. В результате пенсионерка получила свою сдачу кулаком в лицо.
Опубликованное видео в соцсетях побудило дирекцию магазина провести внутреннюю проверку.
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Происшествия , Московская область , Фрязино
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