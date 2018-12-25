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В онкоцентре Блохина прокомментировали инцидент с трупами 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Директор московского онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди заявил ТАСС, что его учреждение уже несколько раз обращалась в полицию из-за невостребованных трупов.
По словам Стилиди, в МВД обращались представители предыдущей администрации и его предшественник на посту главврача. Однако решений по поводу тел принято не было, утверждает он.
Также Стилиди отверг версии о продаже останков сотрудниками больницы.
«Никакой лавочки [по продаже] не было», — подчеркнул он.
Ранее в центре Блохина сообщили о передаче полицейским четырех неопознанных трупов. Они хранились в патологоанатомическом отделении больницы из-за «длительной невостребованности родственниками».
В Следственном комитете (СК) рассказали, что речь идет о четырех мумифицированных телах и скелете нижней конечности человека. Останки находились в холодильной камере в трех деревянных ящиках. Предположительно, эти люди скончались более десяти лет назад.
Сотрудники СК начали доследственную проверку. Telegram-канал Mash утверждал, что основной версией следователей является хранение останков «на продажу» — в музей или в «специализированную лабораторию».
Комментарии
Происшествия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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