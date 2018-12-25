В онкоцентре Блохина прокомментировали инцидент с трупами

Директор московского онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди заявил ТАСС , что его учреждение уже несколько раз обращалась в полицию из-за невостребованных трупов.

По словам Стилиди, в МВД обращались представители предыдущей администрации и его предшественник на посту главврача. Однако решений по поводу тел принято не было, утверждает он.

Также Стилиди отверг версии о продаже останков сотрудниками больницы.

«Никакой лавочки [по продаже] не было», — подчеркнул он.

Ранее в центре Блохина сообщили о передаче полицейским четырех неопознанных трупов. Они хранились в патологоанатомическом отделении больницы из-за «длительной невостребованности родственниками».

Следственном комитете (СК) рассказали, что речь идет о четырех мумифицированных телах и скелете нижней конечности человека. Останки находились в холодильной камере в трех деревянных ящиках. Предположительно, эти люди скончались более десяти лет назад.

Сотрудники СК начали доследственную проверку. Telegram-канал Mash утверждал, что основной версией следователей является хранение останков «на продажу» — в музей или в «специализированную лабораторию».