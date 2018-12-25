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Москвича избили и порезали при попытке купить энергетик в «Пятерочке» 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник московского супермаркета избил покупателя и ранил его ножом. В самом магазине отрицают факт избиения. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».
Инцидент произошел в ночь на 25 декабря в магазине «Пятерочка» на Ленинском проспекте. Пострадавший москвич рассказал, что отмечал перед этим день рождения друга и зашел в магазин за энергетиком.
Когда мужчина взял банку с полки, к нему подошел сотрудник супермаркета и потребовал поставить ее обратно. Посетитель отказался, между ними завязалась ссора, которая переросла в драку: работник «Пятерочки» сначала бил покупателя бейсбольной битой по голове, а затем ударил ножом в ногу. Прибывшая на место полиция задержала нападавшего, пострадавшему наложили швы в больнице.
Покупатель рассказал, что после инцидента ему позвонили представители магазина с извинениями, однако это не был устроивший драку сотрудник. Директор супермаркета заявила телеканалу «360», что не знает об инциденте, и утверждала, что никто ни на кого не нападал. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
В сентябре в Сургуте сотрудники «Пятерочки» закрыли в морозильной камере и избили подростка, который якобы украл товар. Пострадавшему было 11 лет. Он рассказал, что ему показывали фотографии других избитых в подсобке магазина людей.
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