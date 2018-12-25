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Экс-главу Росалкогольрегулирования заочно арестовали по делу о злоупотреблениях 

Газета.Ru + ещё 35 31 минуту назад
Фото: Wikimedia Commons
Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по обвинению в злоупотреблениях полномочиями на сумме более 30 млрд рублей, передает ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно", — огласила решение судья.
Отмечается, что Чуян проведет в СИЗО два месяца с момента задержания. Так как по данным правоохранительных органов Чуян покинул Россию, его объявили в международный розыск.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Алешина новым руководителем Росалкогольрегулирования в июле.
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Происшествия , Дмитрий Медведев , Игорь Чуян , Игорь Алешин , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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