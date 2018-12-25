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Мужчина напал на соседа с лопатой и попал на видео 

Рамблер 1 час назад
Сын главы строительной фирмы напал на соседа и попал на видео. Запись опубликовал телеграм-канал «Пресс-Хата».
По его данным, инцидент произошел на территории подмосковного коттеджного поселка, нападавшего зовут Леонид Мисюкевич, а разборка могла произойти по просьбе его отца.
На видеозаписи видны два белых внедорожник. В один из них мужчина пытается усадить ребенка примерно младшего школьного возраста. В это время из другого выходят двое молодых людей. Один из них, Мисюкевич, разгоняется, подпрыгивает и бьет соперника выставленной ногой.
После этого молодые люди пытаются избить мужчину, однако встречают сопротивление. Более того, несколько секунд спустя из коттеджа выбегает жена мужчины с двумя лопатами в руках. Одну она бросает мужу, а другой пытается отогнать Мисюкевича, который в буквальном смысле швыряет женщину в сугроб.
В свою очередь, ее супруг поднимает лопату и с ее помощью не позволяет другу Мисюкевича приблизиться. Сын строителя пытается помочь товарищу, но мужчина не дает ему сделать это.
В это время ребенок открывает дверь автомобиля. Мать усаживает его внутрь, чем запись и заканчивается. Что стало причиной произошедшего, канал не уточнил.
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Происшествия , Видео
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