Мужчина напал на соседа с лопатой и попал на видео

Сын главы строительной фирмы напал на соседа и попал на видео. Запись опубликовал телеграм-канал «Пресс-Хата».

По его данным, инцидент произошел на территории подмосковного коттеджного поселка, нападавшего зовут Леонид Мисюкевич, а разборка могла произойти по просьбе его отца.

На видеозаписи видны два белых внедорожник. В один из них мужчина пытается усадить ребенка примерно младшего школьного возраста. В это время из другого выходят двое молодых людей. Один из них, Мисюкевич, разгоняется, подпрыгивает и бьет соперника выставленной ногой.

После этого молодые люди пытаются избить мужчину, однако встречают сопротивление. Более того, несколько секунд спустя из коттеджа выбегает жена мужчины с двумя лопатами в руках. Одну она бросает мужу, а другой пытается отогнать Мисюкевича, который в буквальном смысле швыряет женщину в сугроб.

В свою очередь, ее супруг поднимает лопату и с ее помощью не позволяет другу Мисюкевича приблизиться. Сын строителя пытается помочь товарищу, но мужчина не дает ему сделать это.

В это время ребенок открывает дверь автомобиля. Мать усаживает его внутрь, чем запись и заканчивается. Что стало причиной произошедшего, канал не уточнил.