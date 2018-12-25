В Забайкалье расследуют убийство женщины и двоих детей

Следователи выясняют обстоятельства убийства женщины с двумя маленькими детьми в Забайкалье, тела которых, по предварительным данным, обнаружил глава семейства, когда вернулся домой, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК региона Егор Марков.

"Двадцать пятого декабря 2018 года около 12 часов (07.00 мск — ред.) в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов села Черемхово Улётовского района тел женщины и двух малолетних детей с признаками насильственной смерти. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего)", — сообщил представитель следствия.

По его словам, предварительно установлено, что мать с детьми нашел муж женщины, когда вернулся домой.

"Семья положительная. Мальчику один год, девочке пять лет. Устанавливаем, откуда вернулся глава семейства. Выясняются все обстоятельства", — сказал Марков.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем регионального СК Юрием Русановым. Расследование дела поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел, также привлечены следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Осматривается место происшествия, устанавливаются и допрашиваются возможные свидетели и очевидцы происшествия.