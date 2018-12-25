На Алтае депутат избил двух женщин и подростка

Нетрезвый депутат райсовета Чемальского района Республики Алтай после корпоратива в кафе избил двух женщин и подростка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Предварительно установлено, что инцидент произошел вечером 22 декабря. Депутаты праздновали корпоратив в местном кафе. Застолье завершилось, депутаты разошлись по домам, но один из них вернулся в кафе.

"Предварительно установлено, что через некоторое время ему принесли счет, однако мужчина отказался платить за выпитое им спиртное. После разговора с управляющей кафе, у депутата возник конфликт с двумя женщинами и подростком. По данному факту проводится проверка", — сказал представитель ведомства.

Как передают "Новости Горного Алтая", официант пригласила управляющую, которая пыталась вразумить депутата. В ответ он начал оскорблять присутствующих и нанес 40-летней женщине удар рукой по голове. За женщину заступилась выступавшая в тот вечер в кафе певица. Парламентарий попытался ударить и её, но она успела увернуться, и удар пришелся ей в плечо. За женщин попытался заступиться 14-летний родственник одной из потерпевших. Парламентарий схватил подростка за одежду и дважды ударил его кулаком по лицу.

После этого потерпевшие убежали от депутата и заперлись на кухне, сообщив об инциденте в полицию. Действия депутата могут оценить либо как административное правонарушение, либо как предусмотренное УК РФ преступление. Источник издания сообщил, что речь идет о зампредседателя райсовета депутатов Юрии Корнееве.