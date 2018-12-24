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Стало известно о последних минутах жизни насмерть замерзшего Дубова 

Рамблер 1 час назад
Очевидец рассказал о последних минутах жизни почетного члена ФИДЕ Эдуарда Дубова, который скончался в Москве в результате переохлаждения.
Мужчина рассказал, что нашел 80-летнего шахматиста у родника возле станции метро «Теплый стан».
«Пенсионер лежал на спине, глаза его были открыты. Внезапно увидел, как одна нога у него зашевелилась, а после он задышал», — сказал он в интервью «МК».
Почетный член ФИДЕ замерз до смерти в Москве
По его словам, рядом с пенсионером была сумка, а сам он был одет по-зимнему.
Ранее сообщалось, что Эдуард Дубов замерз насмерть. Еще живого его доставили в 31-ю городскую больницу, где ему диагностировали сильное обморожение и запущенное двустороннее воспаление легких. Спасти шахматиста не удалось.
Происшествия , Видео , ФИДЕ , Москва
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