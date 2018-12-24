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Очевидец рассказал о последних минутах жизни шахматиста Дубова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пенсионер лежал на спине, глаза его были открыты, внезапно одна нога у него зашевелилась, а после он задышал, рассказал мужчина, обнаруживший замерзающего шахматиста Эдуарда Дубова и вызвавший бригаду скорой помощи.
В интервью «МК» очевидец рассказал, что обнаружил Дубова у родника, находящегося возле метро «Теплый Стан».
«Пенсионер лежал на спине, глаза его были открыты. Внезапно увидел, как одна нога у него зашевелилась, а после он задышал. Никакого алкоголя я рядом с ним не заметил. Одет он был по-зимнему — куртка, брюки. Рядом с ним нашли сумку», — сообщил мужчина.
Почетный член ФИДЕ замерз до смерти в Москве
Пациента доставили в 31-ю городскую больницу с обморожением, врачи диагностировали у шахматиста также запущенное двустороннее воспаление легких. Сообщается, что изначально Дубова поместили в реанимацию, после — в кардиологическое отделение, где пенсионеру сделали операцию по расширению артерий, которые были сильно сужены. Однако спасти шахматиста так и не удалось. Для выяснения причины смерти тело направили в Царицынский морг.
Сообщается, что Дубов ушел из дома вечером 21 декабря. Вероятнее всего, он не осознавал своих действий. Соседи Дубова неоднократно отмечали, что в последнее время он вел себя странно. Так, оставшись на несколько минут без присмотра во время прогулки, пенсионер куда-то ушел и едва не потерялся, тогда его удалось найти.
Ранее сообщалось, что из-за переохлаждения скончался почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов.
Эдуард Дубов, по данным на сайте Российской шахматной федерации, математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ), его внук — гроссмейстер Даниил Дубов — известен в мире как перспективный молодой шахматист.
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Комментарии16
Происшествия , Видео , Даниил Дубов , ФИДЕ
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