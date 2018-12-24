Опровергнута информация о сделке экс-главы РАО со следствием

Следствие не получало признательных показаний и не заключало сделку с бывшим главой Российского авторского общества (РАО) Сергеем Федотовым . Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве.

Таким образом, информация «Известий» полностью опровергает сказанное адвокатом Федотова. Ранее адвокат экс-главы РАО Антон Шрейдер заявил журналистам в Мосгорсуде , что «Сергей Сергеевич заключил сделку со следствием, дал признательные показания, а также показания, изобличающие организатора хищения».

Мосгорсуд в понедельник рассматривает апелляцию защиты Федотова на его арест. Сообщается, что в суде Федотов обратил внимание на тяжесть своих заболеваний. По его словам, ему требуется постоянное лечение.

По информации «Интерфакса», обвинения в адрес экс-главы РАО связаны с его деятельностью в обществе.