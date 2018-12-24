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Опровергнута информация о сделке экс-главы РАО со следствием 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Следствие не получало признательных показаний и не заключало сделку с бывшим главой Российского авторского общества (РАО) Сергеем Федотовым. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве.
Таким образом, информация «Известий» полностью опровергает сказанное адвокатом Федотова. Ранее адвокат экс-главы РАО Антон Шрейдер заявил журналистам в Мосгорсуде, что «Сергей Сергеевич заключил сделку со следствием, дал признательные показания, а также показания, изобличающие организатора хищения».
Мосгорсуд в понедельник рассматривает апелляцию защиты Федотова на его арест. Сообщается, что в суде Федотов обратил внимание на тяжесть своих заболеваний. По его словам, ему требуется постоянное лечение.
По информации «Интерфакса», обвинения в адрес экс-главы РАО связаны с его деятельностью в обществе.
В пресс-службе столичной полиции ранее сообщили, что четверым гражданам «предъявлено обвинение в мошенничестве, ранее задержанным по подозрению в хищении свыше 730 млн рублей одной из общественных организаций». Информированные источники «Интерфакса» указывают, что речь, в частности, идет и о Федотове.
Комментарии
Происшествия , Сергей Федотов , Мосгорсуд , газета "Известия" , Интерфакс
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