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Чеченских геев убили выстрелом в голову 

BFM.RU + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве внутренних дел по Чеченской республике ранее утверждали, что молодых людей застрелили при попытке нападения на сотрудников правоохранительных органов
Жителей Чечни Шото-Шамиля Акаева и Аюба Ибрагимова, которых задержали силовики в рамках акции против гомосексуалистов, нашли мертвыми 30 марта 2017 года, сообщает МК со ссылкой на «Новую газету». При этом, по данным издания, у них были прострелены головы.
В Министерстве внутренних дел по Чеченской республике ранее утверждали, что молодых людей застрелили при попытке нападения на сотрудников правоохранительных органов. Однако, продолжает издание, данная информация расходится с выводами судебно-медицинской экспертизы. Как следует из протокола осмотра трупов, эти люди были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок, с собой у них не было никаких вещей.
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Происшествия , Криминал , МВД , Чеченская Республика
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