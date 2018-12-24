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Однорукая женщина в Москве зарезала свою любовницу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
На юго-востоке Москвы 41-летняя однорукая женщина зарезала свою 49-летнюю любовницу после деловых переговоров и корпоратива.
После переговоров и последующего корпоратива, которые состоялись в ночь на 22 декабря, преступница позвонила в полицию и сообщила, что ее сожительница зарезала себя ножом, пишет «Московский комсомолец».
Прибывшая на место происшествия скорая смогла констатировать смерть женщины, которая лежала на кухне. По данным медиков, она наступила за 5 часов до их прибытия. Врачи вызвали полицию, которая нашла в озвученной версии убийства несостыковки.
По данным следствия, ножевая рана в груди находилась на такой высоте, где ее невозможно нанести самостоятельно. Кроме того, удар явно был нанесен левой рукой. При этом у подозреваемой с детства отсутствует правая кисть, в связи с чем она может пользоваться только левой.
После допроса убийца призналась в преступлении, однако стала утверждать, что потерявшая от опьянения голову сожительница начала на нее кидаться. По словам преступницы, она лишь повернулась к жертве с ножом, который находился у нее в руках во время мытья посуды, а жертва сама на него налетела.
Впрочем, следствие в эту версию не верит, говорится в материале. Преступница вызвала скорую спустя длительное время, а также выбросила с 6 этажа орудие убийства. В настоящее время выясняются обстоятельства, возбуждено уголовное дело. По одной из предварительных версий, причиной убийства стала ревность.
Отмечается, что убийца увела свою жертву из семьи: к моменту встречи с будущей любовницей у нее были муж и 19-летний сын.
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Комментарии1
Происшествия , Московский комсомолец , Москва
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