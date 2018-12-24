Однорукая женщина в Москве зарезала свою любовницу

На юго-востоке Москвы 41-летняя однорукая женщина зарезала свою 49-летнюю любовницу после деловых переговоров и корпоратива.

После переговоров и последующего корпоратива, которые состоялись в ночь на 22 декабря, преступница позвонила в полицию и сообщила, что ее сожительница зарезала себя ножом, пишет « Московский комсомолец ».

Прибывшая на место происшествия скорая смогла констатировать смерть женщины, которая лежала на кухне. По данным медиков, она наступила за 5 часов до их прибытия. Врачи вызвали полицию, которая нашла в озвученной версии убийства несостыковки.

По данным следствия, ножевая рана в груди находилась на такой высоте, где ее невозможно нанести самостоятельно. Кроме того, удар явно был нанесен левой рукой. При этом у подозреваемой с детства отсутствует правая кисть, в связи с чем она может пользоваться только левой.

После допроса убийца призналась в преступлении, однако стала утверждать, что потерявшая от опьянения голову сожительница начала на нее кидаться. По словам преступницы, она лишь повернулась к жертве с ножом, который находился у нее в руках во время мытья посуды, а жертва сама на него налетела.

Впрочем, следствие в эту версию не верит, говорится в материале. Преступница вызвала скорую спустя длительное время, а также выбросила с 6 этажа орудие убийства. В настоящее время выясняются обстоятельства, возбуждено уголовное дело. По одной из предварительных версий, причиной убийства стала ревность.

Отмечается, что убийца увела свою жертву из семьи: к моменту встречи с будущей любовницей у нее были муж и 19-летний сын.