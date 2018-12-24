Уральская транспортная прокуратура начала проверку законности расходования средств, выделенных на строительство и модернизацию объектов Свердловской железной дороги, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов ранее был арестован по обвинению во взятке в 650 тысяч рублей. В РЖД заявили, что следят за ситуацией, содействуют правоохранителям и проводят собственную проверку.
"Проводится проверка исполнения Свердловской железной дорогой законодательства о размещении заказов отдельными видами юридических лиц, в ходе которой предстоит дать правовую оценку законности расходования бюджетных средств, а также средств, выделенных в рамках инвестиционных программ на строительство, реконструкцию, ремонт и модернизацию объектов магистрали", — сказала представитель пресс-службы.
Поводом для проверки послужили уголовные дела по фактам нарушений при строительстве объектов железнодорожного транспорта, добавила она.