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Первый канал задолжал миллиард 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Телецентр «Останкино» подал к Первому каналу два иска — на 89 и 73 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя телецентра Дениса Назарова.
Он отметил, что хоть канал и является важнейшим клиентом, его задолженность достигла критического значения. «Что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только "Первого", но и более ста телекомпаний», — добавил Назаров.
Источник издания, знакомый с претензиями, заявил, что иски были поданы по долгу за июль, чтобы обозначить ситуацию. По его словам, общая задолженность телеканала и его подрядчиков превышает один миллиард рублей.
Собеседники газеты отмечают, что канал испытывает финансовые трудности с 2014 года. По подсчетам аналитиков PwC, для стабилизации состояния «Первому» необходима поддержка в размере 6,5 миллиарда рублей в 2018-2021 годах и по 5 миллиардов рублей в 2022-2025 годах.
Комментариев представителей телеканала по информации об исках пока нет.
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Происшествия , Видео , Общество , Экономика , ТТЦ "Останкино"
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