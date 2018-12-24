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Начальника колонии уволили после жалобы Толоконниковой на рабский труд 

Lenta.ru + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Мордовии сняли с должности главу колонии ИК-14. Об этом на своем канале в Telegram сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.
Ранее Надежда Толоконникова, которая отбывала там наказание, сообщила о рабском труде заключенных. ФСИН подтвердила эти данные после внезапной проверки. Материалы после нее отправлены в Следственный комитет.
«Как установила проверка, проведенная сотрудниками центрального аппарата ФСИН, осужденные женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя левые заказы», — приводит ТАСС слова Максименко.
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Происшествия , Валерий Максименко , СКР , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва" , ИТАР-ТАСС , Республика Мордовия
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