В Мордовии сняли с должности главу колонии ИК-14. Об этом на своем канале в Telegram сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.
Ранее Надежда Толоконникова, которая отбывала там наказание, сообщила о рабском труде заключенных. ФСИН подтвердила эти данные после внезапной проверки. Материалы после нее отправлены в Следственный комитет.
«Как установила проверка, проведенная сотрудниками центрального аппарата ФСИН, осужденные женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя левые заказы», — приводит ТАСС слова Максименко.