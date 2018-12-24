Смертельная драка в Новой Москве попала на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись, на котором видны последствия инцидента в поселении Внуковское в Новой Москве , где ссора между тремя мужчинами переросла в драку с применением ножа.

На кадрах видно, как на месте ЧП уже работает бригада медиков, а также одного из пострадавших, лежащего на земле.

По данным телеканала, конфликт произошёл из-за девушки, с которой встречался один из мужчин. Словесная перепалка закончилась трагедией. В какой-то момент виновник ЧП достал нож и ранил двух своих оппонентов. После чего, по предварительной версии, покончил жизнь самоубийством.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Оба в тяжёлом состоянии. Правоохранители выясняют подробности преступления. Назначен ряд экспертиз.

В Санкт-Петербурге виновник поножовщины в ресторане «Мама на даче» сам оказался в больнице, сообщает Piter.tv. У 43-летнего уроженца Ингушетии, который порезал четверых петербуржцев, медики диагностировали сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и спины, а также закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина стал участником массовой драки, в ходе которой бросился на своих оппонентов с холодным оружием. Все четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести.