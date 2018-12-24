Математик и почетный член ФИДЕ Э. Дубов замерз до смерти в Москве

Математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов замерз до смерти в столичном районе Теплый Стан. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром 22 декабря в столичную клиническую больницу от дома на ул. Профсоюзная доставили неизвестного пожилого мужчину с общим переохлаждением и обморожением конечностей. Также мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Несмотря на усилия врачей, днем 23 декабря гражданин умер в реанимации. Полиция установила личность покойного — это 80-летний Эдуард Львович Дубов, проживавший на ул. Академика Варги. Тело направили на исследование», — сказал собеседник агентства.

По данному факту следователи проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Э. Дубов был членом Московского математического общества, педагогом, международным шахматным арбитром, почетным членом ФИДЕ. В 1990-е гг. занимал пост президента Шахматной федерации Москвы.