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Кандидат в главные воры России открыл прием посетителей на дому 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: primecrime.ru
Кандидат в главные воры России и всего постсоветского пространства, 46-летний вор в законе Надир Салифов, известный в криминальных кругах, как Гули, начал принимать посетителей в квартире города Баку (Азербайджан), где находится под домашним арестом. Об этом со ссылкой на азербайджанские СМИ сообщает «URA.RU».
Как отмечается, в настоящее время Салифов находится под строгим контролем полиции: стражи порядка следят, чтобы криминальный авторитет никуда не сбежал, а также охраняют его от возможных покушений. При этом вору в законе, успевшему стать долларовым миллионером, разрешили принимать дома посетителей из числа бизнес-партнеров.
4 декабря сообщалось, что Салифов доставлен в Азербайджан из Турции и помещен под домашний арест в Баку. Ранее, 29 октября, стало известно, что МВД России отправило повторный запрос об экстрадиции в центральное бюро Интерпола в связи с задержанием в Турции Надира Салифова.
В России вора в законе обвиняют в двух случаях организации похищений людей и вымогательстве денег. По данным СМИ, Салифову могут также инкриминировать статью 209 УК РФ («Бандитизм»), а оперативники в случае, если авторитет окажется в московском СИЗО, намерены поднять старые дела о громких убийствах, которые могут быть связаны с Салифовым.
На сегодняшний день Надир Салифов наряду с Мерабом Джангвеладзе (Сухумский) и Лашей Шушанашвили (Руставский) считается одним из самых влиятельных воров в законе и возможным претендентом на лидерство в преступном мире России. Прежний лидер, Захарий Калашов (Шакро Молодой), недавно получил почти 10 лет тюрьмы за вымогательство.
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Происшествия , Криминал , Шакро Молодой , МВД , ФСИН , Интерпол , Азербайджан , Баку
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