Кандидат в главные воры России открыл прием посетителей на дому

Кандидат в главные воры России и всего постсоветского пространства, 46-летний вор в законе Надир Салифов, известный в криминальных кругах, как Гули, начал принимать посетителей в квартире города Баку Азербайджан ), где находится под домашним арестом. Об этом со ссылкой на азербайджанские СМИ сообщает «URA.RU».

Как отмечается, в настоящее время Салифов находится под строгим контролем полиции: стражи порядка следят, чтобы криминальный авторитет никуда не сбежал, а также охраняют его от возможных покушений. При этом вору в законе, успевшему стать долларовым миллионером, разрешили принимать дома посетителей из числа бизнес-партнеров.

4 декабря сообщалось, что Салифов доставлен в Азербайджан из Турции и помещен под домашний арест в Баку. Ранее, 29 октября, стало известно, что МВД России отправило повторный запрос об экстрадиции в центральное бюро Интерпола в связи с задержанием в Турции Надира Салифова.

В России вора в законе обвиняют в двух случаях организации похищений людей и вымогательстве денег. По данным СМИ, Салифову могут также инкриминировать статью 209 УК РФ («Бандитизм»), а оперативники в случае, если авторитет окажется в московском СИЗО , намерены поднять старые дела о громких убийствах, которые могут быть связаны с Салифовым.