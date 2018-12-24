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Умерла актриса Галина Тихонова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 1 час назад
Фото: kino-teatr.ru
Актриса театра и кино Галина Тихонова скоропостижно скончалась, ей был 31 год.
Она умерла из-за тяжелой болезни, сообщает «Комсомольская правда».
Галина Тихонова родилась 21 июля 1987 года в селе Табага в Якутии. В 2010 году она окончила Арктический государственный институт культуры и искусств по специальности «Актерское искусство».
Она играла в спектаклях «Олох Долгуннара», «Эрбэхчэй Бэргэн», «Удаганки», «Таптал Талыыта», «Пионовая беседка», «Дьырыбына Дьырылыатта» и т.д.
Актриса вместе с труппой «Театра Олонхо» гастролировала во Франции и Японии. Со спектаклем «Удаганки» ее номинировали на Национальную театральную премию «Золотая Маска».
Галина Тихонова также снималась в кинофильмах «Однажды», «Дорога», «Белый ягель», «Заблудившиеся», «Темные силы», «Счастье», «Мой убийца», «Ага»
За роль в ленте «Мой убийца2 она получила приз IV Якутского Международного кинофестиваля. За фильм „Белый ягель“ она была отмечена премией XXIV Китайского кинофестиваля „Золотой петух и Сто цветов“ как самая популярная иностранная актриса.
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Происшествия , Галина Тихонова , Комсомольская правда , Республика Саха (Якутия)
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