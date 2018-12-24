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Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 280 

Рамблер 1 час назад
Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 281 человека. Об этом сообщает Associated Press.
Еще 1016 человек получили ранения, 57 человек числятся пропавшими без вести, сообщает индонезийское ведомство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Волны цунами обрушились на побережье Зондского пролива на западе Индонезии в субботу вечером.
По данным властей страны, цунами мог вызвать подводный оползень, начавшийся из-за активности вулкана Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.
У Индонезии пока нет системы раннего предупреждения о цунами, вызванном подводными оползнями или вулканами в море.
Происшествия , Фото , Индонезия
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