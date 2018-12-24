Все погибшие в шахте Соликамска опознаны

Близкие и родственники строителей, погибших в шахте «Уралкалия» , опознали тела девяти мужчин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Таким образом, процедура опознания завершена.

«Интерфаксу» информацию о завершении процедуры опознания в правоохранительных органах и экстренных службах Пермского края не подтвердили.

Трагедия произошла утром 22 декабря на строящемся четвёртом стволе рудника «Соликамск-3», принадлежащем компании «Уралкалий». В шахте, где в этот момент находились 17 человек, произошло задымление. Восемь строителей успели поднять на поверхность, девять погибли. По информации МЧС, возгорание было вызвано строительными работами. Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшем смерть людей. Задержаны четыре человека: два горных мастера, начальник участка и начальник