Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все погибшие в шахте Соликамска опознаны 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю/ТАСС
Близкие и родственники строителей, погибших в шахте «Уралкалия», опознали тела девяти мужчин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Таким образом, процедура опознания завершена.
Людям выдали разрешение на захоронение родственников, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
«Интерфаксу» информацию о завершении процедуры опознания в правоохранительных органах и экстренных службах Пермского края не подтвердили.
Трагедия произошла утром 22 декабря на строящемся четвёртом стволе рудника «Соликамск-3», принадлежащем компании «Уралкалий». В шахте, где в этот момент находились 17 человек, произошло задымление. Восемь строителей успели поднять на поверхность, девять погибли. По информации МЧС, возгорание было вызвано строительными работами. Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшем смерть людей. Задержаны четыре человека: два горных мастера, начальник участка и начальник
Комментарии
Происшествия , Пожары , СКР , Уралкалий , МВД , Комсомольская правда , Интерфакс , Соликамск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЦБ огорчил россиян122
Названо место начала Третьей мировой войны430
Смертельное цунами в Индонезии
Украина в безвыходном положении2
«Училка» раскритиковала Урганта за безграмотность
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:37
Вежливый медведь не стал штурмовать дом
Общество Происшествия
00:49
В деле детей брянских чиновников появились важные детали
Общество
00:29
Россиянам напомнили о шестидневке
Общество
03:23
«Училка» раскритиковала Урганта за безграмотность
Шоу-бизнес
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение