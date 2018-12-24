Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд отклонил иск к главе ФСБ об отрицании массовых репрессий 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Савеловский районный суд отклонил иск к директору ФСБ Александру Бортникову об отрицании им массовых репрессий в 1930-х, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 24 декабря.
Заявление на Бортникова подал бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов, так как среди подвергшихся преследованиям были 20 его родных.
«Буду подавать апелляцию», — отметил он.
Основанием для обращения в суд послужил опубликованный в «Российской газете» материал «ФСБ расставляет акценты», где глава российской спецслужбы назвал события, происходившие в конце 30-х годов прошлого века в СССР и получившие в истории название «Большой террор», «перегибами» в работе сотрудников ОГПУ-НКВД на местах.
«Заявление господина Бортникова означает, что государство не виновато, что у нас нет жертв политических репрессий, а есть отдельные потерпевшие», — пояснил изданию суть претензии президент движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, который выступил в качестве представителя Степанова в суде.
На рассмотрение иска никто от ФСБ не пришел, а представители «Российской газеты» подчеркнули, что лишь опубликовали личное мнение Бортникова, которое может быть озвучено на основе декларируемой Конституцией свободы слова (статья 29).
После публикации скандального интервью Бортникова в декабре 2017 года ведущие российские правозащитники (включая Людмилу Алексееву и Льва Пономарева) написали коллективное заявление о том, что утверждения нынешнего главы ФСБ дискредитируют правовые основы государства.
По данным общества «Мемориал», общее число репрессированных в СССР достигает 12 миллионов человек, не менее миллиона из них подверглись расстрелу.
Последние новости
Российские пенсионеры задолжали банкам 400 миллиардов рублей Белорусы высказались о присоединении к России Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников
Комментарии
Происшествия , Лев Пономарев , Людмила Алексеева , Леонид Гозман , Александр Бортников , Игорь Степанов , ФСБ , Генпрокуратура РФ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЦБ огорчил россиян122
Названо место начала Третьей мировой войны430
Смертельное цунами в Индонезии
Украина в безвыходном положении2
«Училка» раскритиковала Урганта за безграмотность
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:37
Вежливый медведь не стал штурмовать дом
Общество Происшествия
00:49
В деле детей брянских чиновников появились важные детали
Общество
00:29
Россиянам напомнили о шестидневке
Общество
03:23
«Училка» раскритиковала Урганта за безграмотность
Шоу-бизнес
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение