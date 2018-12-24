Шахта в Соликамске возобновила работу после пожара

Соликамске возобновила работу шахта, где в результате пожара погибли девять горняков. Об этом сообщила компания «Уралкалий».

«ПАО «Уралкалий» сообщает о завершении режима плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) рудника СКРУ-3. Подземный и надземный производственный комплекс рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», — говорится в сообщении на сайте.

Ранее сообщалось, что Пермском крае завершилась процедура опознания тел погибших в результате пожара в шахте в Соликамске.

Коллега погибших шахтёров Венер Загидуллин в беседе с ФАН прокомментировал трагедию в Соликамске.