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Шахта в Соликамске возобновила работу после пожара 

RT на русском + ещё 140 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В Соликамске возобновила работу шахта, где в результате пожара погибли девять горняков. Об этом сообщила компания «Уралкалий».
«ПАО «Уралкалий» сообщает о завершении режима плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) рудника СКРУ-3. Подземный и надземный производственный комплекс рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», — говорится в сообщении на сайте.
Ранее сообщалось, что Пермском крае завершилась процедура опознания тел погибших в результате пожара в шахте в Соликамске.
Коллега погибших шахтёров Венер Загидуллин в беседе с ФАН прокомментировал трагедию в Соликамске.
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