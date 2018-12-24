Иностранку обокрали в московском цирке Никулина

По его словам, накануне 46-летняя туристка заявила в полицию о том, что после просмотра циркового представления не обнаружила в своем рюкзаке кошелька с 10 тысячами юаней (около 100 тысяч рублей), который до него там был.

Факт кражи в цирке Никулина агентству подтвердили в пресс-службе столичного управления Министерства внутренних дел. Полиция инициировала проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении либо невозбуждении уголовного дела.

В конце ноября СМИ сообщили о том, что в Москве был обворован итальянский певец Валерио Сгарджи. В своем заявлении в полицию иностранец написал, что во время перелета из Самары в столицу из его рюкзака пропали 500 евро, итальянский паспорт и несколько банковских карт. По факту кражи было возбуждено дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.