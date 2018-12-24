Таксист сбежал из багажника и сдал угонщиков в полицию

Новосибирской области водитель, которого пытались задушить двое грабителей, внезапно очнулся в багажнике собственного автомобиля, передаёт пресс-служба регионального управления МВД . Мужчина сбежал от злоумышленников и рассказал обо всём полицейским.

По словам правоохранителей, двое жителей города Карасук задумали угнать машину во время очередной пьянки. Мужчины 22-х и 26-ти лет вызвали такси и во время поездки накинули на шею водителя удавку.

«Затем они поместили потерявшего сознание мужчину в багажник автомобиля, который вскоре очнулся, выбрался из машины и сообщил о случившемся в полицию», — говорится в сообщении.

Подозреваемых долго искать не пришлось. Избавляться от похищенного автомобиля они не спешили. Оба задержаны. По словам полицейских, мужчины ранее судимы. В отношении них завели уголовное дело за покушение на убийство. На время расследования обвиняемых поместили в следственный изолятор

Ранее двое новосибирцев напали на таксиста, отобрали у него деньги и мобильный телефон и угнали машину. Водитель серьёзно не пострадал и сразу обратился в полицию. Оперативники обнаружили похищенный авто. Машину угонщики бросили после ДТП прямо на проезжей части. Позже подозреваемых задержали. Ими оказались двое ранее судимых жителей города. Оба сейчас находятся под арестом.