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Таксист сбежал из багажника и сдал угонщиков в полицию 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Новосибирской области водитель, которого пытались задушить двое грабителей, внезапно очнулся в багажнике собственного автомобиля, передаёт пресс-служба регионального управления МВД. Мужчина сбежал от злоумышленников и рассказал обо всём полицейским.
По словам правоохранителей, двое жителей города Карасук задумали угнать машину во время очередной пьянки. Мужчины 22-х и 26-ти лет вызвали такси и во время поездки накинули на шею водителя удавку.
«Затем они поместили потерявшего сознание мужчину в багажник автомобиля, который вскоре очнулся, выбрался из машины и сообщил о случившемся в полицию», — говорится в сообщении.
Подозреваемых долго искать не пришлось. Избавляться от похищенного автомобиля они не спешили. Оба задержаны. По словам полицейских, мужчины ранее судимы. В отношении них завели уголовное дело за покушение на убийство. На время расследования обвиняемых поместили в следственный изолятор.
Ранее двое новосибирцев напали на таксиста, отобрали у него деньги и мобильный телефон и угнали машину. Водитель серьёзно не пострадал и сразу обратился в полицию. Оперативники обнаружили похищенный авто. Машину угонщики бросили после ДТП прямо на проезжей части. Позже подозреваемых задержали. Ими оказались двое ранее судимых жителей города. Оба сейчас находятся под арестом.
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Происшествия , МВД , ФСИН , Карасук , Новосибирская Область
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