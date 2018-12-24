Трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае

Трехлетний мальчик выжил, оказавшись после гибели отца в одиночестве в морозную ночь на таежной дороге в нескольких километрах от небольшого населенного пункта в Хабаровском крае . Об этом сообщили в понедельник ТАСС в администрации села Кенай Комсомольского района.

Там рассказали, что местный житель, забрав сына вечером из детского сада, отправился с ним на реку, чтобы разведать дорогу для поездки на предстоящую рыбалку. Примерно в 3 км от поселения в лесу мужчина высадил ребенка на берегу, а сам выехал на лед, и снегоход провалился.

Как объяснил мальчик, отец успел сказать ему, чтобы тот возвращался в село. "Малыш отправился по следу снегохода к дороге. Маленькие следы позже обнаружили выехавшие на место жители села", — сообщила сотрудница сельской администрации Гульнара Канавцева.

По ее словам, выйдя на дорогу, мальчик пошел в противоположную от села сторону. Между тем к ночи температура воздуха опустилась до минус 30-35 градусов.

"По счастливой случайности по той дороге, где машины почти не ездят, только лесовозы иногда, домой с лесозаготовительного предприятия возвращался один из местных. Он подобрал ребенка. Мальчика привезли домой", — сказала Канавцева.