Трехлетний мальчик выжил, оказавшись после гибели отца в одиночестве в морозную ночь на таежной дороге в нескольких километрах от небольшого населенного пункта в Хабаровском крае. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в администрации села Кенай Комсомольского района.
Там рассказали, что местный житель, забрав сына вечером из детского сада, отправился с ним на реку, чтобы разведать дорогу для поездки на предстоящую рыбалку. Примерно в 3 км от поселения в лесу мужчина высадил ребенка на берегу, а сам выехал на лед, и снегоход провалился.
Как объяснил мальчик, отец успел сказать ему, чтобы тот возвращался в село. "Малыш отправился по следу снегохода к дороге. Маленькие следы позже обнаружили выехавшие на место жители села", — сообщила сотрудница сельской администрации Гульнара Канавцева.
По ее словам, выйдя на дорогу, мальчик пошел в противоположную от села сторону. Между тем к ночи температура воздуха опустилась до минус 30-35 градусов.
"По счастливой случайности по той дороге, где машины почти не ездят, только лесовозы иногда, домой с лесозаготовительного предприятия возвращался один из местных. Он подобрал ребенка. Мальчика привезли домой", — сказала Канавцева.
К моменту обнаружения ребенок успел преодолеть примерно трехкилометровое расстояние. На следующий день у него поднялась высокая температура, и теперь он получает лечение дома. Как проинформировали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, группа спасателей сейчас ищет тело провалившегося под лед мужчины.