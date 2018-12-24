Трехлетний ребенок сам выбрался из тайги после гибели отца

Хабаровском крае трехлетний мальчик остался один в ночной тайге, но сумел самостоятельно выбраться из леса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию села Кенай.

По данным агентства, ребенок отправился в тайгу вместе с отцом после занятий в детском саду. Мужчина собирался разведать дорогу для поездки на рыбалку. Когда отец с сыном добрались до реки, мужчина высадил мальчика на берегу, а сам выехал на лед на снегоходе и провалился в воду.

Мальчик смог выбраться на дорогу по следу от снегохода, а затем направился в противоположную от его села сторону. Машины там ездят редко, но ребенку повезло: его заметил сотрудник лесозаготовительного предприятия, возвращавшийся с работы. Он отвез мальчика домой.

В администрации Кеная отметили, что температура воздуха в ту ночь опустилась до 30-35 градусов мороза. Всего мальчик прошел по тайге около трех километров. Позже ребенок рассказал, что тонущий отец успел сказать, чтобы он возвращался домой.

Глава Кенайского сельского поселения Юрий Анехов рассказал Комсомольской правде », что отец с сыном во время своей поездки оказались на наледи, не смогли развернуться, и поэтому мужчина решил выехать на реку.

«Ребенок видел, как тонул его отец. Мальчишка уже потом рассказал, что папа кричал ему: «Сын, беги в магазин!». У них свой магазинчик в селе есть, туда ему и сказал Евгений идти», — отметил Анехов.

На следующий день у мальчика поднялась высокая температура. Тело его отца ищут спасатели.