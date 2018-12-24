Люди застряли на колесе обозрения в 20-градусный мороз в Иркутске

В Иркутске из-за отключения электричества остановилось колесо обозрения, в кабинках находились люди. Инцидент произошел 23 декабря при том, что температура опустилась вечером до минус 17 градусов.

Как пишет Irk.ru, аттракцион заработал спустя 15 минут, сработал аварийный дизель-генератор. Посетители смогли покинуть кабинки, никто в результате случившегося не пострадал.

«Колесо обозрения на острове Конный в Иркутске остановилось. В этот момент в кабинках колеса находились люди», — написал автор видео.