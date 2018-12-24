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На северо-западе Москвы произошла стрельба из машины 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Дорожный конфликт на улице Свободы в Москве закончился стрельбой, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"Около 00:00 мск на улице Свободы в ходе дорожного конфликта находившийся в автомобиле "ВАЗ" неизвестный произвел выстрелы, предположительно, из травматического пистолета и скрылся. Информация о пострадавших не поступала", — сказали в ведомстве.
В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел в районе дома №42 по улице Свободы, объявлен план "Перехват".
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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