Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актера Сергея Юрского госпитализировали 

Lenta.ru + ещё 15 6 часов назад
Актер Сергей Юрский попал больницу — его госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением. Подробности заболевания пока не уточняются. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 83-летний Юрский находится в сознании.
Актер исполнил более ста ролей в театре и кино. Наиболее известные картины с его участием — «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД» и «Ищите женщину».
Он также сыграл в сериалах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Королева Марго» и «Отцы и дети».
Последние новости
Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников Путин отдал поручения по ситуации на шахте «Уралкалия» Британскому судну предложили «попробовать» пройти через Керченский пролив
Происшествия , Видео , В мире , СНГ , Шоу-бизнес , Сергей Юрский , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы разгромили пансионат на границе с Крымом554
Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников1249
В деле детей брянских чиновников появились важные детали5
Киев объявил о вспыхнувших в ЛНР «разборках»3
Россиянам напомнили о шестидневке10
Видео
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение