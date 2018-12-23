Опубликованы имена погибших в шахте Соликамска

Это Сергей Беклинев, 1983 года рождения, родом из Соликамска.

Илья Прошкин, 1992 года рождения, из поселка Усовский Соликамского района.

Виктор Кнаук, 1984 года рождения, из Краснодарского края.

Сергей Игнотенко, 1977 года рождения, из города Гуково.

Сергей Тоньшин, 1961 года рождения, из Уфы.

Александр Чубенко, 1985 года рождения, из города Гуково.

Пятеро из погибших были жителями Пермского края, трое из Башкирии и один из Краснодарского края.

Накануне на шахте «Уралкалия» в Соликамске произошло возгорание из-за вспышки метана, в зоне задымления оказались 9 человек — сотрудников подрядной организации, все они погибли. Горноспасатели не смогли до них добраться, несмотря на неоднократные попытки, из-за высокой температуры в шахте и сильного задымления. Шахту смогли покинуть восемь горняков. Тела девятерых рабочих обнаружили 23 декабря на глубине в 362 метра. На поверхность уже подняты троих тела погибших.

24 декабря в Пермском крае объявлен днем траура.