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Опубликованы имена погибших в шахте Соликамска 

Рамблер 1 час назад
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю/ТАСС
Стали известны имена погибших в шахте Соликамска горняков, сообщает «Российская газета».
Это Сергей Беклинев, 1983 года рождения, родом из Соликамска.
Алексей Панов, 1983 года рождения, из поселка Усовский Соликамского района Пермского края.
Александр Богатырев, 1974 года рождения, из Соликамска.
Илья Прошкин, 1992 года рождения, из поселка Усовский Соликамского района.
Виктор Кнаук, 1984 года рождения, из Краснодарского края.
Сергей Игнотенко, 1977 года рождения, из города Гуково.
Сергей Тоньшин, 1961 года рождения, из Уфы.
Антон Абрамов, 1980 года рождения, также из Уфы.
Александр Чубенко, 1985 года рождения, из города Гуково.
Пятеро из погибших были жителями Пермского края, трое из Башкирии и один из Краснодарского края.
Накануне на шахте «Уралкалия» в Соликамске произошло возгорание из-за вспышки метана, в зоне задымления оказались 9 человек — сотрудников подрядной организации, все они погибли. Горноспасатели не смогли до них добраться, несмотря на неоднократные попытки, из-за высокой температуры в шахте и сильного задымления. Шахту смогли покинуть восемь горняков. Тела девятерых рабочих обнаружили 23 декабря на глубине в 362 метра. На поверхность уже подняты троих тела погибших.
24 декабря в Пермском крае объявлен днем траура.
Комментарии1
Происшествия , Антон Абрамов , Алексей Панов , Александр Богатырев , Уралкалий , "Российская газета" , Пермский Край , Соликамск
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