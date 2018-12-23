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Таксист устроил неконтролируемые танцы на заправке 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Ночью на станцию автозаправки приехала машина такси и остановилась на парковке. Водитель и пассажирка вышли из салона, первый пошёл в туалет. После возвращения шофёр стал очень весёлым.
Мужчина начал танцевать и в процессе несколько раз ударился головой об автомобиль и землю.
«Энергия била из него в разные стороны, он пустился в неописуемый пляс», — рассказали очевидцы.
Он танцевал, даже несмотря на то, что рядом с транспортным средством лежала его клиентка, передаёт «Фонтанка». Женщине было плохо, но его это не останавливало.
Работники АЗС вызвали охранников, которые в свою очередь позвонили в экстренные службы.
Сотрудники ДПС отказались составлять административный протокол на молодого человека, так как во время своего неадекватного поведения он не был за рулём. Врачи скорой помощи увезли и таксиста и женщину. Автолюбитель оказывал сопротивление, поэтому его пришлось связать.
Ранее News.ru сообщал, что мужчина в сильном алкогольном опьянении, одетый в костюм капитана Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря», вышел на дорогу в Ярославле и устроил там скандал. В руках он держал саблю и нож, которыми постоянно махал.
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Происшествия , ГИБДД , Фонтанка.Ру
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