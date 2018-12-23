Таксист устроил неконтролируемые танцы на заправке

Ночью на станцию автозаправки приехала машина такси и остановилась на парковке. Водитель и пассажирка вышли из салона, первый пошёл в туалет. После возвращения шофёр стал очень весёлым.

Мужчина начал танцевать и в процессе несколько раз ударился головой об автомобиль и землю.

«Энергия била из него в разные стороны, он пустился в неописуемый пляс», — рассказали очевидцы.

Он танцевал, даже несмотря на то, что рядом с транспортным средством лежала его клиентка, передаёт «Фонтанка» . Женщине было плохо, но его это не останавливало.

Работники АЗС вызвали охранников, которые в свою очередь позвонили в экстренные службы.

Сотрудники ДПС отказались составлять административный протокол на молодого человека, так как во время своего неадекватного поведения он не был за рулём. Врачи скорой помощи увезли и таксиста и женщину. Автолюбитель оказывал сопротивление, поэтому его пришлось связать.

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