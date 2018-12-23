Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Генконсульство России на Шпицбергене выясняет обстоятельства задержания российского гражданина, попытавшегося ограбить местный банк. Имя и фамилия россиянина еще не установлены, гражданство его тоже пока что не подтверждено. По предварительным данным местной норвежской полиции, злоумышленник совершил налет на отделение банка с взятым напрокат «Маузером». Он был оперативно обнаружен и задержан.

Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания, а также персональные данные некоего гражданина России, задержанного по подозрению в ограблении банка на Шпицбергене. Об этом сообщается в фейсбуке Министерства иностранных дел РФ.

«Генконсульство России на Шпицбергене выясняет обстоятельства, связанные с задержанием, предположительно, российского гражданина в связи с вооруженным ограблением банка в Лонгйирбюене», — заявили в МИДе.

Имя и фамилия россиянина, равно как и факт его гражданства, до сих пор остаются неустановленными. Властям Шпицбергена был направлен запрос для выяснения гражданства грабителя.

Полиция норвежского поселка Лонгйирбюэн на архипелаге Шпицберген подозревает 29-летнего россиянина в ограблении местного отделения банка Sparebank 1 Nord-Norge. Налет произошел в утром пятницы, 21 декабря. Вооруженный взятой напрокат винтовкой «Маузер», молодой человек вломился в банк и, угрожая оружием, вынес около 70 тыс. норвежских крон (более ₽500 тыс.). На Шпицберген он приехал в качестве туриста, отметили в полиции Логйирбюэна.

Норвежская полиция подчеркивает, что ружье было взято грабителем напрокат на законных основаниях в самом поселке. По горячим следам грабителя обнаружили и задержали. Как отмечает ФАН, это ограбление стало первым в истории ограблением банка на заполярном архипелаге Шпицберген. В ходе ограбления никто из троих служащих банка не пострадал, а местные жители назвали случившееся «сюрреалистичным».

Сейчас гражданин России доставлен на континент в город Тромсё, где заключен под стражу на четыре недели.

На островах Шпицбергена два официальных языка — норвежский и русский, для посещения архипелага гражданам России не нужна виза. Шпицберген является одним из центров полярного туризма. Функционирует Свальбардский международный университет и полярный музей, ведется научная работа по изучению климата, геологии и гляциологии. В летнее и зимнее время из города ежедневно отправляются пешие, водные (каяки и суда), снегоходные экскурсии и экспедиции.

Всего на Шпицбергене проживают около 2800 человек, из них большинство — норвежцы, но есть и несколько сотен русских, в основном — шахтеров. Норвегия сохраняет суверенитет над островами, являющимися демилитаризованной зоной. Россия осуществляет совместную хозяйственную деятельность на архипелаге.

Чрезвычайные происшествия на Шпицбергене не редкость. Осенью 2017 года российский вертолет Ми-8 разбился у побережья Шпицбергена из-за технической неисправности.

«Установлено, что на борту произошел отказ одной из систем управления воздушным судном, что является первичной причиной аварии», — сказал источник «Интерфакса». Кроме того, из-за погодных условий экипаж вынужден был двигаться на малой высоте над поверхностью воды.

«Экипаж двигался на малой высоте. Шансов своевременно отреагировать на возникший отказ у него, скорее всего, не было, однако действия экипажа были продиктованы сложными метеоусловиями, претензий к ним пока нет. Расследование продолжается», — добавил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Шпицбергене была завершена 26 октября.

«В тесном взаимодействии с норвежскими коллегами [российскими спасателями] было сделано все возможное для того, чтобы найти членов экипажа и пассажиров вертолета… Было обследовано 35 кв. км морского дна, более 200 км береговой линии, наиболее актуальные районы изучены по два-три раза, в том числе с вертолета», — сообщила представитель МИДа. По ее словам, 1 ноября обнаружили тело одного из погибших. Тела остальных семерых человек найти не удалось.

Не считая авиационной катастрофы, жизнь на Шпицбергене связана с опасностями — пускай и сравнительно курьезными.

В июне 2018 года шведский экскурсовод обнаружила белого медведя в отеле. Вернувшись наутро в отель, экскурсовод Малин Старк обнаружила следы лап, открытые мешки с продуктовыми отходами и разбитые бутылки от вина, после чего звук выдал присутствие животного.

Животное забралось в кладовую, где провело всю ночь. Дверь за ним захлопнулась, и, судя по разбитым окнам, медведь попытался выбраться самостоятельно, но застрял.

В момент возвращения Старк медведь выглядывал из окна. Персонал связался с властями Шпицбергена, которые отправили на место команду спасателей, включая специалиста по медведям, но непрошеный гость сбежал сам, испугавшись шума вертолета.