Тела трех рабочих подняли из шахты Соликамска

Тела трех из девяти рабочих, заблокированных 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе Пермского края , подняли на поверхность. Об этом «360» сообщили в штабе спасательной операции.

Пермские следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования =уже задержаны четверо сотрудников строительной организации — работы в шахте выполняли силами ФГУП «УС-30 СМУ-680» из башкирского Межгорья. Задержали двух горных мастеров, начальника участка и руководителя работ.

Тем временем спасатели закончили проливку ствола шахты и приступили к извлечению тел погибших. На подъем каждого из них требуется приблизительно 40 минут. Сейчас на поверхность подняли тела троих из девяти.