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Тела трех рабочих подняли из шахты Соликамска 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Тела трех из девяти рабочих, заблокированных 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе Пермского края, подняли на поверхность. Об этом «360» сообщили в штабе спасательной операции.
Пермские следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования =уже задержаны четверо сотрудников строительной организации — работы в шахте выполняли силами ФГУП «УС-30 СМУ-680» из башкирского Межгорья. Задержали двух горных мастеров, начальника участка и руководителя работ.
Тем временем спасатели закончили проливку ствола шахты и приступили к извлечению тел погибших. На подъем каждого из них требуется приблизительно 40 минут. Сейчас на поверхность подняли тела троих из девяти.
На месте работают представители экстренных служб и сотрудники Следственного комитета. Расследование уголовного дела находится на личном контроле главы СК Александра Бастрыкина. Дело было передано из пермского СК в московский главк. Правоохранители приступили к допросам свидетелей и ответственных лиц, а также к изучению документов.
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Комментарии
Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , Пермский Край , Соликамск
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