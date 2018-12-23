Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве

Самолёт Airbus А321, следовавший в Сочи , экстренно вернулся в московский аэропорт « Домодедово из-за отказа двигателя. Инцидент произошёл сразу после взлёта при наборе высоты.

Решение о возвращении принял экипаж лайнера.

На борту находилось около двухсот пассажиров.

«Самолёт благополучно приземлился в Домодедово, никто не пострадал», — сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

Он уточнил, что был зафиксирован отказ левого двигателя.

В причинах инцидента предстоит разобраться специальной комиссии.