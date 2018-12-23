Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве 

Самолёт Airbus А321, следовавший в Сочи, экстренно вернулся в московский аэропорт «Домодедово из-за отказа двигателя. Инцидент произошёл сразу после взлёта при наборе высоты.
Решение о возвращении принял экипаж лайнера.
На борту находилось около двухсот пассажиров.
«Самолёт благополучно приземлился в Домодедово, никто не пострадал», — сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.
Он уточнил, что был зафиксирован отказ левого двигателя.
В причинах инцидента предстоит разобраться специальной комиссии.
Ранее, как сообщал News.ru, самолёт авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга. Причиной стало короткое замыкание в кофемашине на бортовой кухне.