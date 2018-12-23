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Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника

Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Contando Estrelas /CC BY-SA 2.0/Wikimedia
Самолёт Airbus А321, следовавший в Сочи, экстренно вернулся в московский аэропорт «Домодедово из-за отказа двигателя. Инцидент произошёл сразу после взлёта при наборе высоты.
Решение о возвращении принял экипаж лайнера.
На борту находилось около двухсот пассажиров.
«Самолёт благополучно приземлился в Домодедово, никто не пострадал», — сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.
Он уточнил, что был зафиксирован отказ левого двигателя.
В причинах инцидента предстоит разобраться специальной комиссии.
Ранее, как сообщал News.ru, самолёт авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга. Причиной стало короткое замыкание в кофемашине на бортовой кухне.
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Происшествия , Lufthansa , Интерфакс , Домодедово , Сочи
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