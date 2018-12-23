В Петербурге горит производственное здание

Производственное здание горит в Василеостровском районе Санкт-Петербурга , пожару присвоен повышенный номер сложности. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте регионального Главного управления МЧС

"В 15:26 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Кожевенная линия, дом 30. Здание производственное трехэтажное. В 15:36 мск объявлен дополнительный номер вызова 1-Бис", — сообщает главк.

Площадь пожара уточняется. Сведения о пострадавших пока не поступали.

К ликвидации пожара привлечены 43 человека личного состава и 11 единиц техники.