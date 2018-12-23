Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника

В Петербурге горит производственное здание 

ТАСС + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Производственное здание горит в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, пожару присвоен повышенный номер сложности. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте регионального Главного управления МЧС.
"В 15:26 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Кожевенная линия, дом 30. Здание производственное трехэтажное. В 15:36 мск объявлен дополнительный номер вызова 1-Бис", — сообщает главк.
Площадь пожара уточняется. Сведения о пострадавших пока не поступали.
К ликвидации пожара привлечены 43 человека личного состава и 11 единиц техники.
ТАСС: последние новости
МЧС России опровергает информацию СМИ о взрыве метана в шахте в Соликамске Тела всех девяти погибших рабочих найдены в шахте в Соликамске СМИ: в Германии пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за поломки кофеварки
Происшествия , Пожары , МЧС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете287
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН637
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель108
Чиновников накажут за отдых в Турции за счет бедных152
Видео
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
02:14
Скандальный тур: дети чиновников отдохнули за счет бедных
Общество Ближний Восток
00:47
В трагедии в Соликамске нашли первых подозреваемых
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение