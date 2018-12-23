В Петербурге водитель «Мерседеса» трижды выстрелил в лицо оппоненту после спора о парковке. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МВД.
Инцидент произошел накануне ночью, возле дома 31 на проспекте Авиаконструкторов.
По словам 37-летнего потерпевшего, у него случился конфликт с водителем "Мерседес-Бенц S 450", который неправильно припарковался. Владелец иномарки трижды выстрелил из травматического пистолета ему в лицо и сбежал. Пострадавший получил ранение скулы и темени. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Отмечается, что это уже второй случай, когда в водителей региона стреляют из-за парковки.
Накануне подобное преступление произошло в Выборгском районе Ленобласти. Один водитель дважды выстрелил в другого из боевого пистолета на трассе «Скандинавия». С ранением живота жертву увезли на cкорой. Его состояние не опасно для жизни.
По словам потерпевшего, он припарковал автомобиль на трассе, чем вызвал гнев неизвестного вооруженного мужчины.