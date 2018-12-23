Массовая драка в Люберцах попала на видео

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В Люберцах драка местных жителей и автомобилистов попала на видео 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
В Люберцах в минувшую субботу, 22 декабря, подрались автомобилисты и местные жители. Причиной стал дорожный затор, образовавшийся в районе Красная Горка.
Некоторые водители решили объехать пробку через дворы жилых домов, перед которыми быстро выстроилась внушительная очередь из автомобилей.
Местные жители выступили против превращения дворов в проезжую часть и попытались перекрыть поток машин. Разгорелся конфликт, перешедший в драку, в которой приняли участие как мужчины, так и женщины.
Драчунов быстро разняли силами миролюбивых водителей и прохожих. Дорогу во дворы удалось перекрыть. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
В настоящее время местные активисты открыли сбор средств на установку шлагбаумов.
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Происшествия , Автоспорт , Видео , Криминал , Люберцы
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