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Найдено тело девятого горняка, погибшего на шахте в Соликамске 

Аргументы Недели 3 часа назад
Фото: pixabay.com
В воскресенье спасателям удалось найти тело девятого горняка, который погиб в ходе пожара на шахте в Соликамске. Ранее сообщалось, что на руднике были обнаружены восемь погибших шахтеров.
Информацию об обнаружении девятого погибшего уже подтвердили в оперативном штабе на месте ЧП, передает утром 23 декабря ТАСС. Отмечается, что тела горняков пока не начали поднимать из шахты. В настоящий момент пожарные пытаются потушить последний очаг возгорания под землей. Ранее сообщалось, что в Соликамске были отменены все культурно-развлекательные мероприятия, запланированные на 23 и 24 декабря.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Соликамск
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