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Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника

Москвичку сбросили с балкона высотки во время ссоры 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Жительница Москвы получила тяжёлые травмы, но выжила при падении с восьмого этажа одной из московских высоток. Произошедшее не было несчастным случаем или попыткой суицида: её вытолкнули с балкона во время ссоры.
Инцидент произошёл на Бирюлёвской улице, сообщает РЕН ТВ. Падению предшествовала горячая словесная перепалка хозяйки квартиры с малознакомой ей гостьей.
Сейчас за жизнь москвички борются врачи.
Ранее News.ru рассказывал об инциденте в Ростове. Там москвич напал на посетительницу одного из торговых центров, а потом отправился в мужской монастырь, где сбросил со стены туристку.
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Происшествия , Криминал , РЕН ТВ , Москва
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