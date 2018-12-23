Москвичку сбросили с балкона высотки во время ссоры

Жительница Москвы получила тяжёлые травмы, но выжила при падении с восьмого этажа одной из московских высоток. Произошедшее не было несчастным случаем или попыткой суицида: её вытолкнули с балкона во время ссоры.

Инцидент произошёл на Бирюлёвской улице, сообщает РЕН ТВ . Падению предшествовала горячая словесная перепалка хозяйки квартиры с малознакомой ей гостьей.

Сейчас за жизнь москвички борются врачи.

Ранее News.ru рассказывал об инциденте в Ростове. Там москвич напал на посетительницу одного из торговых центров, а потом отправился в мужской монастырь, где сбросил со стены туристку.