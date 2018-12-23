Самолет Lufthansa экстренно приземлился из-за кофеварки

Самолет авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга. Причиной принятого решения стало короткое замыкание в кофеварке на борту воздушного судна, сообщило агентство DPA

Рейс выполнялся по маршруту Биллунн ( Дания ) — Франкфурт-на-Майне . Во время полета члены экипажа почувствовали запах гари, шедший из бортовой кухни. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшей аэропорту. На борту самолета находились 90 пассажиров, никто из них не пострадал.

Капризные электроприборы для варки кофе не раз становились причиной для экстренной посадки самолетов Lufthansa. Так, в июле 2017 года самолет этой авиакомпании экстренно сел на Кипре из-за поломки бортовой кофеварки. Данный инцидент произошел во время перелета из Мюнхена в Эр-Рияд. В 2016 году во время перелета из Вашингтона в Мюнхен на борту Lufthansa перегрелась кофеварка. Экипаж принял решение не рисковать и вернуться на континент через два часа полета. Приземление в Бостоне прошло без происшествий.