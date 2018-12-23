Пожар на шахте «Уралкалия»: найдены тела рабочих

В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске . Поиски девятого погибшего продолжаются. Подъем тел жертв пожара на поверхность завершится не ранее вечера воскресенья, 23 декабря. Пожар до сих пор не потушен.

На шахте «Уралкалия» обнаружены тела почти всех погибших в результате пожара. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Всего под землей оставались девять человек, тело одного еще ищут спасатели.

Погибших удастся перенести на поверхность только к вечеру воскресенья, заявили «Интерфаксу» в региональном главке СК. «В связи с тем, что тела находятся на глубине более 360 м, подъем каждого тела займет не менее двух часов», — сказал собеседник агентства.

Утром воскресенья, 23 декабря, пожар на шахте был еще не потушен: оставались еще очаги горения на площади около 30 кв. м. «Производится дополнительный пролив всей площади, — добавили в СК. — После этого начнется операция по подъему тел».

«Личности всех пропавших и их место жительство установлены: пять человек из Пермского края, трое — из Республики Башкортостан, один человек — из Краснодарского края», — рассказали в оперативном штабе на месте пожара.

Как рассказал журналистам начальник компании ФГУП «УС-30» Андрей Максимов , семьям погибших выплатят по три миллиона рублей. Он также попросил прощения у родственников своих подчиненных, ставших жертвами пожара, передает ТАСС

«В первую очередь, я хотел бы высказать слова соболезнования семьям наших погибших в результате этой аварии работников, попросить прощения и, конечно же, сказать, что горе, которое сейчас свалилось на эти семьи, точно так же и наше. Болею душой за все, что произошло», — сказал Максимов.

Пожар на строящемся руднике горнорудной шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел утром в субботу, 22 декабря. Задымление возникло в четвертом стволе СКРУ-3. В это время, по данным следствия, строительные работы на руднике шахты производились сотрудниками сторонней подрядной организации. Они занимались бетонированием помещения.

Изначально сообщалось о взрыве метана, но позже эта версия была опровергнута. Как оказалось, горел проходческий полок (конструкция для проходки вертикальных стволов шахты) диаметром семь метров.

На поверхность вывели восемь человек, еще девять оставались внутри. Связь с горняками была потеряна. Спасатели не менее пяти раз пытались спуститься в шахту, однако из-за высокой температуры и плотного задымления так и не смогли добраться до оставшихся под землей рабочих.

Глава Пермского края Максим Решетников со ссылкой на спасательную службу ранее заявил, что шансов выжить у девяти человек, заблокированных в шахте, нет.

Начальник ФГУП «УС-30» Андрей Максимов в беседе с корреспондентом «Пятого канала» также сообщил, что шансов на спасение у горняков не осталось, несмотря на наличие средств защиты. «У них [шахтеров] есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но уже время [которое позволит им находиться без воздуха], к сожалению, закончилось. Шансы на их спасение невысокие», — заявил он.

Как рассказал представитель пресс-службы «Уралкалия» Андрей Сидоров , точные причины трагедии станут известны после экспертизы, но сейчас можно сказать, что задымление связано со строительными работами. «Организация работает на объекте с 2017 года, и претензий к ней не было», — сообщил он.

Информацию представителя «Уралкалия» о том, что пожар мог быть связан со строительными работами, подтвердил источник издания «URA.Ru».

Наиболее вероятным источником пожара в шахте мог быть строительный мусор, оставленный подрядчиком — ФГУП «УС-30» из Башкортостана, считает собеседник агентства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц».

Это не первое ЧП на шахтах «Уралкалия» в Соликамске. Например, 16 октября 2017 года на шахте по добыче калийной соли произошло возгорание. Тогда на руднике СКРУ-1 было обнаружено задымление. Персонал был выведен из зоны ЧП, все 287 шахтеров были подняты на поверхность.