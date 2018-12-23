Появились сведения о погибших в Соликамске горняках

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У погибших в Соликамске горняков остались несовершеннолетние дети 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
УФА, 23 дек — РИА Новости. У башкирских горняков, погибших на шахте Соликамска, остались четыре несовершеннолетних ребёнка, сообщил РИА Новости представитель минтруда Башкирии.
Обнаружены тела всех погибших в Соликамске
Ранее сообщалось, что среди погибших горняков в Пермском крае были трое жителей Башкирии.
"Все трое погибших имели семьи, у всех по двое детей, четверо из них несовершеннолетние, самому маленькому ребёнку три года", — рассказали агентству в минтруда региона.
По данным ведомства, погибший горняк 41-летний Сергей Игнатенко был из Белорецка, у него остались 16-летний сын и 10-летняя дочь. У 38-летнего уфимца Антона Абрамова остались двое дочерей — 14 и трёх лет. Третий погибший шахтёр — 57-летний житель Уфы Сергей Томшин, у него остались взрослые сыновья.
В пресс-службе Пермского края агентству сообщили, что на место трагедии выехали родственники погибших из Башкирии.
"Родственники выехали, всем им будет оказана всесторонняя помощь", — сказал агентству собеседник.
Возгорание на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий" возникло при производстве работ в субботу в 10.04 мск. Из района задымления на поверхность были выведены 8 человек, 9 человек остались под землей на глубине 364 метров — все сотрудники подрядной организации ФГУП "УС-30". Связь с ними была потеряна.
В ходе спасательной операции горноспасатели предпринимали шесть попыток добраться до предполагаемого места нахождения людей. Однако, по данным руководителя операции Алексея Пестова, спуск на место оказался осложнен деформацией конструкций ствола, продолжающимся горением и сильной задымленностью.
На данный момент спасателями на месте ЧП были найдены тела восьми человек, поиски девятого погибшего в пермской шахте продолжаются.
По факту ЧП следственными органами СК РФ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек").
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Комментарии
Происшествия , Башкортостан , Пермский Край , Соликамск , Уфа
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