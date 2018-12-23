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Обнаружены тела всех погибших в шахте «Уралкалия» в Соликамске 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В оперативном штабе на месте ЧП в Соликамске сообщили, что спасатели обнаружили тело девятого рабочего, который вместе с остальными оказался заблокирован в шахте "Уралкалия" и погиб из-за задымления, передает ТАСС.
Как отмечается, тела погибших пока не начали поднимать на поверхность.
"Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро [тел в одной группе]", — уточнили в оперативном штабе.
По имеющимся данным, в настоящее время в шахте ликвидируется последний очаг возгорания.
Ранее сообщалось, что в шахте в Соликамске нашли тела восьми человек.
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Происшествия , Уралкалий , ИТАР-ТАСС , Соликамск
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