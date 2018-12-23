СМИ: в Японии не менее шести человек пострадали при взрыве в ресторане

Не менее шести человек пострадали при пожаре в непальском ресторане в японской префектуре Тотиги, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным телеканала NHK со ссылкой на представителей противопожарных служб, звонок о возгорании поступил около 00.30 воскресенья по местному времени (18.30 субботы мск). По словам звонившего, сначала он прозвучал взрыв, а затем в помещении начался пожар.

При возгорании, по последней информации, пострадали шесть человек. Все они — граждане Непала. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Причины возгорания пока не установлены, ведется следствие.