Задействованная в спасательной операции на пермской шахте группировка усилилась тремя военизированными горноспасательными отрядами МЧС из Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Пермского края.
О приезде трех отрядов горноспасателей из соседней Свердловской области ранее сообщило ГУМЧС России по Пермскому краю. Ведомство отмечало, что на место ЧП на строящемся стволе №4 рудника горнорудной шахты в Соликамском районе отправились три единицы техники и 14 человек из Нижнего Тагила, две единицы техники и 14 человек из Североуральска, а также одна единица техники и четыре человека из Екатеринбурга.
"Спасатели приехали", — рассказали агентству в пресс-службе главы региона.
До момента прибытия группировки сотрудников МЧС с Урала работающие на месте горноспасатели пытались шесть раз добраться до места, где, вероятно, находятся девять застрявших в шахте людей. Однако, по данным руководителя спасательной операции Алексея Пестова, уже в процессе стало понятно, что спуск технически невозможен из-за деформации конструкций, продолжающегося горения и сильной задымленности.
Возгорание на строящемся стволе шахты ПАО "Уралкалий" возникло во время работ в субботу в 10.04 мск. Из района задымления на поверхность вывели восемь человек, еще девять остались под землей на глубине 364 метров. Связь с ними была потеряна.