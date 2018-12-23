Три отряда МЧС из Свердловской области прибыли в Соликамск

О приезде трех отрядов горноспасателей из соседней Свердловской области ранее сообщило ГУМЧС России по Пермскому краю. Ведомство отмечало, что на место ЧП на строящемся стволе №4 рудника горнорудной шахты в Соликамском районе отправились три единицы техники и 14 человек из Нижнего Тагила, две единицы техники и 14 человек из Североуральска, а также одна единица техники и четыре человека из Екатеринбурга.

"Спасатели приехали", — рассказали агентству в пресс-службе главы региона.

До момента прибытия группировки сотрудников МЧС с Урала работающие на месте горноспасатели пытались шесть раз добраться до места, где, вероятно, находятся девять застрявших в шахте людей. Однако, по данным руководителя спасательной операции Алексея Пестова, уже в процессе стало понятно, что спуск технически невозможен из-за деформации конструкций, продолжающегося горения и сильной задымленности.