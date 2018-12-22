Взрыв предположительно произошёл в жилом доме в Москве

В жилом доме в Москве , в районе Северное Тушино, предположительно произошёл взрыв, сообщают источники News.ru. Адрес места происшествия — улица Туристская, дом 31, корпус 1.

Очевидцы сообщают, что был слышен хлопок, потом произошло обрушение стены межквартирного холла и двух металлических дверей. По информации источников News.ru, речь не идёт о взрыве газа. Пострадавших, вероятно, нет, во всяком случае, пока что обращений в медицинский службы, в том числе в скорую помощь, не поступало.

«Мы выясняем подробности произошедшего», — сообщил News.ru представитель пресс-службы столичного МВД.

Ранее News.ru сообщал об обнаружении снаряда времён Великой Отечественной войны. Опасный предмет нашёлся на Рязанском проспекте.