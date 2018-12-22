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Взрыв предположительно произошёл в жилом доме в Москве 

News.ru 46 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
В жилом доме в Москве, в районе Северное Тушино, предположительно произошёл взрыв, сообщают источники News.ru. Адрес места происшествия — улица Туристская, дом 31, корпус 1.
Очевидцы сообщают, что был слышен хлопок, потом произошло обрушение стены межквартирного холла и двух металлических дверей. По информации источников News.ru, речь не идёт о взрыве газа. Пострадавших, вероятно, нет, во всяком случае, пока что обращений в медицинский службы, в том числе в скорую помощь, не поступало.
«Мы выясняем подробности произошедшего», — сообщил News.ru представитель пресс-службы столичного МВД.
Ранее News.ru сообщал об обнаружении снаряда времён Великой Отечественной войны. Опасный предмет нашёлся на Рязанском проспекте.
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Происшествия , МВД , Москва
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