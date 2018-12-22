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Посольство раскроет личности погибших в Конго россиян 

News.ru 2 часа назад
Фото: twitter.com/News_aero
Личности членов экипажа, погибших при крушении грузового самолёта Ан-26 в Конго, будут раскрыты на следующей неделе. В настоящее время идёт опознание тел, сообщил посол РФ в республике Алексей Сентебов.
Имена лётчиков обнародуют 24 декабря.
Сотрудник дипмиссии подчеркнул, что семьи российских пилотов контактируют с коллегами погибших, в посольство они пока не обращались, передаёт РИА Новости.
Сентебов добавил, что транспортировкой тел должен заниматься работодатель.
«Мы будем вплотную работать с властями и с работодателями на предмет репатриации останков на родину», — отметил посол.
Как писал News.ru, потерпевший крушение в Демократической Республике Конго Ан-26, по предварительным данным, не проходил техобслуживание в должном объёме в установленные сроки. Причиной авиакатастрофы могло стать именно плохое техническое состояние воздушного судна.
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Происшествия , РИА Новости , Конго
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