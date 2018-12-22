СК РФ возбудил дело по факту гибели шахтеров в Соликамске

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более лиц (ч.3 ст.216 Уголовного кодекса России ). Это стало следствием развития трагических событий с пожаром, случившимся в шахте «Уралкалия» в Соликамске.

В ведомстве сообщают, что «имеются основания полагать, что люди погибли». В шахте до настоящего момента оставались горные рабочие в количестве девяти человек.