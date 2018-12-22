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СК РФ возбудил дело по факту гибели шахтеров в Соликамске 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более лиц (ч.3 ст.216 Уголовного кодекса России). Это стало следствием развития трагических событий с пожаром, случившимся в шахте «Уралкалия» в Соликамске.
Опубликованы первые кадры с места пожара в Соликамске
В ведомстве сообщают, что «имеются основания полагать, что люди погибли». В шахте до настоящего момента оставались горные рабочие в количестве девяти человек.
Напомним, они оказались заблокированы в шахте, расположенной на территории Соликамска, на глубине 300 метров. Следственным комитетом начата проверка обстоятельств случившегося.
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Происшествия , СКР , Уралкалий , Соликамск
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